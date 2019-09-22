إعلامي فقد جوازه بسبب حرب 2014 يتفاجأ برفض أمني لإستخراج بدل فاقد.. مناشدة للرئيس





حصل علاء الذي يدرس ماجستير إعلام في الجامعة الإسلامية، على جواز سفر من رام الله عام 2012، وسافر بواسطته أكثر من مرة، إلى أن قُصف منزله في حرب 2014، وفقد كافة أوراقه.





قام علاء بإخراج الأوراق البالية جداً من رُكام المنزل، وأخذ جواز السفر الذي كان في حالة سيئة جداً، وأرسله كإثبات مع أوراق أخرى لطلب جواز سفر بدل فاقد، فتفاجأ بالرد، حيث أخبروه أن عليه حجز أمني.





يتساءل علاء، إذا كان عليه حجزاً أمنياً، فكيف سافر أكثر من مرة سابقاً، كما أنه حاصل على عضوية دائمة في نقابة الصحفيين واتحاد الإعلام الرياضي.





يقول علاء لـ"دنيا الوطن": "قمت بتجديد المعاملة أكثر من مرة، دون جدوى، حاولت عن طريق المعارف أيضاً دون جدوى، وأخبروني أن علي حجز أمني في المخابرات، ولجأت إلى مؤسسات حقوقية أيضاً بلا جدوى".





وخسر علاء فرصة المشاركة في أكثر من مؤتمر عربي وإقليمي بسبب عدم حصوله على جواز سفره، كما أن هناك مؤتمر قادم في باكستان يتمنى ألا يخسرها أيضاً.





يقول علاء: "أنا تدمرت مسيرتي المهنية، ونفسيتي، ومستقبلي يضيع، خاصة أنني حصلت على منحة دكتوراة سأفقدها مالم تُحل مُشكلتي".





وختم علاء: "أناشد الرئيس عباس أن ينظر للواقع الذي أعيشه، ويُنقذني ويُعيد إلي جواز السفر".





للتواصل/ 0599189432

رام الله - دنيا الوطنلم تشفع للإعلامي علاء رزق شمالي (33 عاماً)، إنجازاته الإعلامية التي حققها في مجال الإعلام الذي عمله به 13 عاماً، وبقي فاقداً لأهم حقوقه وهي "جواز السفر".