المالية بغزة تواصل صرف رواتب الموظفين

موظفو غزة يتسلمون رواتبهم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، صرف رواتب الموظفين بالقطاع، وذلك من خلال البنك الوطني، وبنك الإنتاج، ومكاتب البريد.



وكانت الوزراة، بدأت صرف رواتب الموظفين يوم الخميس الماضي، حيث أعلنت صرف الدفعة النقدية لفئة 3000 شيكل فأكثر- جميع الفئات.



وكان نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور، أكد في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، أن سيتم صرف رواتب شهر تموز/ يوليو يومي الخميس والأحد، بنفس آلية الصرف التي تم اتباعها الشهر الماضي.