شؤون فلسطينية

وفد جراحة أعصاب أمريكي ينهي زيارته لمستشفى الأوروبي

وفد جراحة أعصاب أمريكي ينهي زيارته لمستشفى الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
أنهى وفد جراحة الأعصاب "أطفال" القادم من الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الدكتور إيان متشنيك زيارته لقسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي، و التي استمرت نحو أسبوع،وذلك بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأفاد د.نضال أبو هدروس استشارى ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى الأوروبى ،أن الوفد كان قد أجرى باليوم الأول معاينة للمرضى الذين تم فرزهم بشكل مسبق والتى تحتاج للتدخل الجراحى، وذلك من قبل الطاقم المحلي للعرض على الوفد المختص.

ويضيف :" تم إجراء 11 عملية جراحية معظمها ذات مهارة خاصة بالشراكة مع الطاقم المحلي ،أبرزها عملية استئصال لورم دماغي كبير الحجم وعميق بحيث يصل إلى داخل الحجرات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح د.أبو هدروس أنه تم اجراء عمليتين لمريضين لاستئصال أورام بالجمجمة مع عملية ترقيع لها،الى جانب الجراحات لإصلاح تشوهات في عظام الجمجمة لدى ثلاثة أطفال، واجراء عمليات أخرى، وتكللت جميعها بالنجاح.

وأكد أبو هدروس على أن قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي يرحب دائما بالوفود الطبية الزائرة من الخارج، معربا عن استعداده التام للتعاون مع من يستطيع أن يقدم خدمة نوعية وآمنة للمرضى، مشيرا الى أن القسم استقبل سبعة وفود منذ فبراير الماضي.

هذا وقامت إدارة مستشفى غزة الأوروبى بتكريم الوفد لاجرائه عديد العمليات الجراحية الصعبة والتخفيف من معاناة المريض الغزى،الى جانب تدريب الطواقم الطبية المحلية.

يذكر أن وزارة الصحة تؤكد أنها تسعى دائما بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من اجراء العمليات النوعية و تقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي .

كما و تسعى الى توطين الخدمات الجراحية في قطاع غزة والمحافظة على استمرارية العمل وتطويره في المستشفيات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في ظل محاولات الاحتلال وعبر حصاره المستمر لأكثر من 13 سنة للسعي لانهيار القطاع الصحي والتضييق على كوادره وادخال التجهيزات اللازمة.

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