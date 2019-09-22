شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من بيت كاحل وبيت أولا غرب الخليل

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من بيت كاحل وبيت أولا غرب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مواطنين من بلدتي بيت كاحل وبيت أولا غرب مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال، داهمت بلدة بيت كاحل واعتقلت محمود سالم الزهور، ومحمد تيسير عصافرة، ومعاذ أحمد محمود عصافرة، ويوسف أحمد محمود عصافرة، وزهران محمود الزهور، كما اعتقلت الأسير المحرر، رائد عبد العفو العملة من بلدة بيت أولا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت قوات الاحتلال، داهمت عدة بلدات في المحافظة، واقتحمت منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها، وأقامت حواجز عسكرية على مداخل البلدات، وعطلت حركة المواطنين.

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