دولي

غدًا.. أول اجتماع بين غانتس وغرينبلات

غدًا.. أول اجتماع بين غانتس وغرينبلات
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
يعقد بيني غانتس، رئيس حزب (أزرق- أبيض)، غدًا الاثنين، أول اجتماع له مع مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط،جيسون غرينبلات.

ووفق (هآرتس)، فقد قال مقربون من غانتس: إنه لا ينوي استغلال الاجتماع لعرض رؤيته أمام كبار المسؤولين الأمريكيين حول التسوية المستقبلية مع الفلسطينيين، مؤكدين أن "الغرض من الاجتماع في المقام الأول، هو سماع غرينبلات وتلقي تحديثات".

وكان غرينبلات والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد اجتمعا، يوم الجمعة، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحضر الاجتماع السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون دريمر.

 وفي نهاية الاجتماع، كتب غرينبلات على موقع (تويتر) "لقد ناقشنا العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والقضايا الإقليمية وجهود السلام".

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