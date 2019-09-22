(يديعوت): خسارة نتنياهو في الانتخابات تُشجّع أبو مازن على مواجهة ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن الإدارة الأمريكية، ستؤجل نشر خطة السلام المعروفة باسم (صفقة القرن) إلى ما بعد تشكيل الحكومةالإسرائيلية.



وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن خسارة نتنياهو في الانتخابات تشجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على تشديد مواقفه في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل أن يخسر الأخير الانتخابات الرئاسية، أيضاً، بعد خسارة نتنياهو، وبالتالي يسهل خروجهما المحتمل من الصورة على الفلسطينيين.



وأشارت إلى أن الأمريكيين يترددون بشأن موعد نشر خطتهم السياسية، وهل يتم ذلك في المستقبل القريب، حتى قبل تشكيل الحكومة، بهدف التأثير على الاتصالات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي، وبالتالي ضمان دعمها من قبل الحكومة المقبلة، أو ينتظرون حتى يتم تشكيل الحكومة، لكيلا يجعلوا من الصعب على حليفهم بنيامين نتنياهو إدارة مفاوضات الائتلاف في حال تكليفه بتشكيل الحكومة، خاصة وان حزب (يمينا)، الذي يعتبر شريكا أساسيا لـ (ليكود) أعلن معارضته للنقاط الرئيسية للخطة.



ولم تقرر الإدارة الأمريكية، بعد، بشأن موعد نشر الجزء السياسي من (صفقة القرن)، ويقدر أن غرينبلات يفحص مع نتنياهو وغانتس ماذا سيكون ردهما إذا تم نشر الخطة قبل تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.