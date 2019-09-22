شؤون فلسطينية

تعرف على شروط القائمة العربية للتوصية لغانتس

تعرف على شروط القائمة العربية للتوصية لغانتس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن رؤساء الاحزاب العربية الأربعة، الذين يشكلون اتحاد القائمة العربية المشتركة، سيجتمعون اليوم الأحد، لمناقشة توصية الرئيس على شخص لتشكيل الائتلاف الحكومي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "إن هناك خلافات داخل القائمة العربية المشتركة، بشأن التوصية على زعيم حزب (حكول لفان) بيني غانتس، لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل".

وأضافت القناة: "إن رئيس القائمة عضو الكنيست أيمن عودة، يؤيد التوصية على غانتس، بينما يعارض رئيس حزب "بلد" جمال زحالقة، التوصية على أي مرشح إسرائيلي لتشكيل الحكومة".

وفي سياق متصل، ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن القائمة العربية، ستطالب حزب (كحول لفان)، بعدة مطالب، كشروط  للتوصية على بيني غانتس لتشكيل الحكومة.

ووفقاً للموقع، فإن قائمة مطالب القائمة المشتركة، تضمن الشروط التالية: العمل على ضمان المساواة بين العرب واليهود، والقضاء على الجريمة بالوسط العربي، وتوسيع مساحة المدن والبلدات العربية في إسرائيل، والتقدم بالمفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

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