الحوثيون: طيران التحالف شن 39 غارة على اليمن خلال 12 ساعة

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لأنصار الله، العميد يحيى سريع: "حصيلة اعتداء طيران العدوان على بلدنا في عدد من المحافظات اليمنية خلال 12 ساعة الماضية أكثر من 39 غارة جوية"، وفق وكالة (سبوتنك).





وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله في غارات جوية للتحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.





وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في (تويتر)، أن طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تحصينات لـ (أنصار الله) في شجع ومربع الحماد في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة.

رام الله - دنيا الوطناتهمت جماعة (أنصار الله) الحوثية، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية، عقب إعلان الجماعة مبادرة سلام تضمنت إيقاف استهداف السعودية، مقابل وقف التحالف عملياته العسكرية.وأوضح أن تلك التحصينات تستخدمها الجماعة كنقطة للتجمع وحشد التعزيزات وتخزين الأسلحة باعتبارها منطلقا لمهاجمة قوات الجيش في الصفراء.وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم (أنصار الله)، بأن طيران التحالف، شن ثلاث غارات على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء بصعدة.وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من أربع سنوات، معارك عنيفة بين جماعة (أنصار الله) وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوماً بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.ويسعى التحالف، وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في كانون الثاني/ يناير من العام 2015.وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.