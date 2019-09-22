قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل حراك فصائلي بملف المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، النقاب عن حراك واسع منظم، ستقوده الفصائل الثمانية التي تقدمت برؤية للمصالحة للضغط على طرفي الانقسام لتحقيق الوحدة الوطنية.



وأكد أبو ظريفة، وفق صحيفة (القدس)، أن هذا الحراك سيشمل تنظيم اعتصامات وتظاهرات ومؤتمرات؛ لتوسيع مساحة المشاركين في الرؤية، وحملها على أكتاف الكل الفلسطيني من أجل التقدم بخطوات ملموسة في سبيل إنهاء الانقسام وتوفير المناخات المناسبة، وقطع أي طريق لشق الصف الفلسطيني.وأوضح أبو ظريفة، أن الفصائل ستتواصل مع المصريين لتشكيل أداة ضغط على طرفي الانقسام، من أجل إنجاح كل الجهود، مشيراً إلى أن الفصائل لا تزال تنتظر ردودًا من حركتي فتح وحماس على الرؤية.