الجبير: السعودية ستتخذ إجراءات للرد على هجوم (أرامكو)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس السبت: "إن بلاده تحمل إيران مسؤولية الهجوم على (أرامكو)"، مضيفاً: "إن الرياض متأكدة من أن الصواريخ جاءت من الشمال".



وأكد الجبير خلال موجز صحفي، أن إيران ستبقى معزولة عن العالم، ما دامت تدعم جماعات مسلحة في سوريا والعراق واليمن، داعياً المجتمع الدولي لأن يضع حداً لممارسات إيران في المنطقة.



ووصف نفي إيران مسؤوليتها عن هجمات، نفذت بـ "صواريخ إيرانية الصنع"، بأنه أمر غير مقبول"، مضيفاً أن سلطات بلاده متأكدة من أن "الإطلاق جاء من الشمال وليس من اليمن".



واعتبر أن الهجوم على (أرامكو) هو هجوم على العالم بأسره نفذ بأسلحة إيرانية.