شؤون فلسطينية

الشرطة السعودية تُعلن القبض على "مُعذب طفلته"

الشرطة السعودية تُعلن القبض على "مُعذب طفلته"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على مُعذب الطفلة الذي أثار الرأي العام بفيديو صادم، أظهره وهو يعنف طفلته ويضربها بطريقة وحشية.

وأوضحت الشرطة في بيان بأنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ 3 أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم 4 أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه"، وفق (العربية.نت).

وأضاف البيان، أن "شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية، ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".

وكان الفيديو الذي ظهر فيه الأب، وهو يعذب طفلة صغيرة، ويصفعها على وجهها بدون رحمة، صدم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها.

 

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