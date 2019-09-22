قتلى وجرحى بانفجار قرب مقر المخابرات الأفغانية جنوبي البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 85 آخرون جراء انفجار وقع بالقرب من مقر المخابرات الأفغانية في ولاية زابل، وذلك وفقاً لقناة (طلوع) الأفغانية، نقلاً عن حاكم الولاية.



ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن مصدر محلي، وفي وقت سابق، أن ثلاثة أشخاص، لقوا مصرعهم و أصيب 45 آخرين جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من مقر المخابرات الأفغانية​​​، فيما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.