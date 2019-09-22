شؤون فلسطينية

وزارة الداخلية تتحدث عن الهوية الممغنطة وجوازات السفر البيومترية والمنع الأمني بغزة

وزارة الداخلية تتحدث عن الهوية الممغنطة وجوازات السفر البيومترية والمنع الأمني بغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشف وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة الفلسطينية، يوسف حرب، آخر الإجراءات المتعلقة بتحويل الهوية الفلسطينية لممغنطة، وجواز السفر لبيومتري.

وقال حرب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه خلال السنوات الماضية، تمكنت الوزارة من إعداد النظام الخاص بذلك، واستيراد الأجهزة الخاصة بإطلاقه.

وأضاف حرب: "في اللحظة التي وصلت فيها الأجهزة، أوقفت السلطات الإسرائيلية تلك الأجهزة، ولم يتم إخراجها من الموانئ حتى اللحظة"، مشيراً إلى أن ذلك يُعيق إطلاق النظام.

وتابع: "استوردنا ماكينات ومعدات ضخمة في شهر آذار/ مارس الماضي، والإسرائيليون في البداية لم يرفضوا الفكرة، لكن عندما وصلت الأجهزة أوقفوها بالموانئ".

وأكمل: "توقيف المعدات يسبب إشكالية كبيرة، ويمكن أن يعرضها للتلف، ومن ناحية الوزارة فإننا جاهزونا ومن حين تسلمنا المعدات نحتاج لعام للبدء في إصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر بالآلية الجديدة".

واستطرد: "نسعى لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والتطور، خاصة في ظل اعتماد العالم على التطور التكنولوجي، والأمر أسهل والخدمات أفضل، ويمكن استخدامها لوضع بيانات ومعلومات أكثر عن الشخص".

وأشار إلى أن الجواز البيومتري، يأتي ضمن المتطلبات الدولية والتطور التكنولوجي، متابعاً: "ذلك يتم بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ونعمل على توفير الخدمات الإلكترونية".

وشدد على أن تطبيق النظام، سيكون في كل مكان موجود به فلسطيني، سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، متابعاً: "الأمر سيكون بشكل تدريجي، فنحن لسنا معنيين بإحداث أزمة خلال تغيير جوازات السفر وبطاقات الهوية".

وحول وجود خلل في إصدار جوازات السفر لقطاع غزة، قال حرب: "لا يوجد أي مشكلة بإصدار جوازات السفر، ولدينا شهرياً من ثلاثة آلاف لخمسة آلاف جواز سفر يصدر شهرياً للقطاع".

وأضاف حرب: "المشكلة في قطاع غزة تتعلق بالإجراءات، ففي الضفة الغربية، يقدم جواز السفر بشكل شخصي ومباشر، أما بغزة فهو عن طريق وكالات، الأمر الذي يضطرنا لأخذ مزيد من الوقت بالإجراءات، للتأكد من صحة البيانات والصورة الموجودة".

وأكمل: "من 2007 لليوم لم نتوقف عن إصدار جوازات السفر لقطاع غزة، ولا يوجد لدينا ما يُسمى بقوائم المنع، لكن هناك بعض جوازات السفر التي تواجه خللاً أو نقصاً بالبيانات، وهذا يحدث أيضاً بالضفة الغربية".

واستكمل: "الأصل بتقديم جواز السفر، أن يكون بشكل شخصي، ولا أحد ينوب عن الآخر في تقديم جواز السفر إلا بالحالات الاستثنائية، ونحن نعمل على التأكد من كل الإجراءات، ونحاول أن نمنع أي خلل بجوازات السفر، والأمر لا يخلو من وجود خلل سواء أكان مقصوداً أو غير مقصود". 

أخبار ذات صلة

(يديعوت): خسارة نتنياهو في الانتخابات تُشجع أبو مازن على مواجهة ترامب

(يديعوت): خسارة نتنياهو في الانتخابات تُشجع أبو مازن على مواجهة ترامب

قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل حراك فصائلي بملف المصالحة

قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل حراك فصائلي بملف المصالحة

الشرطة السعودية تُعلن القبض على &#34;مُعذب طفلته&#34;

الشرطة السعودية تُعلن القبض على "مُعذب طفلته"

الرئيس عباس يصل نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يصل نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

فيديو قاسٍ لأب يُعنف رضيعته.. وغضب رواد التواصل يدفعه للخروج باعترافات مثيرة

فيديو قاسٍ لأب يُعنف رضيعته.. وغضب رواد التواصل يدفعه للخروج باعترافات مثيرة

أردوغان: مجلس الأمن لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ 1948

أردوغان: مجلس الأمن لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ 1948

التعليقات

الدنيا حكايات

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

أردوغان: مجلس الأمن لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ 1948

أردوغان: مجلس الأمن لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ 1948

حسام و سجى ابو غربية يحصدان مراكز متقدمة ببطولة السعد الدولية للفروسية

حسام و سجى ابو غربية يحصدان مراكز متقدمة ببطولة السعد الدولية للفروسية

الجبهتان تطالبان بترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني

الجبهتان تطالبان بترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني

الاحتلال يمنع مزارع من كفر ثلث من استصلاح أرضه ويستولي على جرافة

الاحتلال يمنع مزارع من كفر ثلث من استصلاح أرضه ويستولي على جرافة

الصحة: فصل&#34;إسرائيل&#34; للكهرباء يهدد حياة المرضى وسيؤثر على الأدوية والمطاعيم المحفوظة بالثلاجات

الصحة: فصل"إسرائيل" للكهرباء يهدد حياة المرضى وسيؤثر على الأدوية والمطاعيم المحفوظة بالثلاجات

6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وإغلاق عدة متاجر في عزون

6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وإغلاق عدة متاجر في عزون

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

منوعات

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر &#34;ديو غنائي&#34; مع محمد رمضان

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر "ديو غنائي" مع محمد رمضان

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ&#34;الصفر&#34; بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ"الصفر" بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

عربي

تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات أثناء احتجاجات السودان

تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات أثناء احتجاجات السودان

الجبير: السعودية ستتخذ إجراءات للرد على هجوم (أرامكو)

الجبير: السعودية ستتخذ إجراءات للرد على هجوم (أرامكو)

الجيش الليبي يَشُن هجوماً على مسلحين قرب طرابلس

الجيش الليبي يَشُن هجوماً على مسلحين قرب طرابلس

الجبير تعليقا على &#34;مبادرة السلام&#34; الحوثية:سنرى إن كانوا سيطبقونها فعلا أم لا

الجبير تعليقا على "مبادرة السلام" الحوثية:سنرى إن كانوا سيطبقونها فعلا أم لا