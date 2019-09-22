(كاحول لافان) يرد على أنباء توصية القائمة المشتركة بغانتس رئيساً للحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

رد حزب (كاحول لافان)، على تسريبات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيليّة، حول إلغاء قانون "كيمنتس" مقابل التوصية برئيسه، بيني غانتس، للحصول على تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، عند الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.





وقال الحزب، في بيان صحفي، نشرته صحيفة (معاريف)، إن "قرار القائمة المشتركة التوصية بغانتس أو عدمها لرئاسة الحكومة، متعلقّة بضمان مستقبل أفضل لسكان إسرائيل من كافّة المجتمعات".وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة، تناقلت مجموعة مما ادّعت أنها مطالب للقائمة المشتركة مقابل التوصية بغانتس، تتضمّن: وقف هدم المنازل في القرى العربية، قرار حكومي إسرائيلي بمحاربة العنف، إلغاء "قانون القومية" وبدء مسار سياسي (مع السلطة الفلسطينيّة).وفي وقت سابق السّبت، انتهى اجتماع نواب القائمة المشتركة في كفر قاسم، دون الاتفاق على التوصية بمرشّح لرئاسة الحكومة، حيث من المقرّر أن تجتمع رباعية المشتركة، الأحد، للحسم في الموضوع، قبل لقائها ريفلين.