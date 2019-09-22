مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين في إطلاق نار بأميركا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت تقارير إعلامية، بمقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين، أمس السبت، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي بولاية ساوث كارولينا بجنوب شرق الولايات المتحدة.



وقال مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكستر باري فايل: "إن الحادث كان كبيراً جداً ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عدداً كبيراً من الناس شاهدوه"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وبحسب وسائل إعلام أميركية، لم يتم القبض حتى الآن على مطلق النار، لكن مسؤول الشرطة الأميركية، أشار في البيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث.



وأوضحت التقارير، أنه لم يتأكد المحققون بعد من عدد مطلقي النار في هذا الهجوم الدموي.