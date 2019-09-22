بولندا قد تُجلي عشرات الآلاف بسبب قنبلة الـ 5.5 طن

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رام الله - دنيا الوطن

تبحث السلطات في شمال غرب بولندا، إجلاء نحو 42 ألف شخص بعد العثور على قنبلة بريطانية ضخمة، من زمن الحرب العالمية الثانية مدفونة في ممر مائي يؤدي إلى ميناء سيتزين.



القنبلة التي يبلغ وزنها 5.5 طن وطولها 6 أمتار، عثر عليها في قناة تمر من بلدة سونيوغسي إلى سيتزين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ومع مدى تأثير أكبر من 10 كيلومترات، فهي أكبر قنبلة في زمن الحرب توجد في مياه بولندا.



وفي السياق، قالت أنييسكا موتشلا لاغوز، المتحدثة الإقليمية: "إن الخبراء يناقشون طرق إزالة القنبلة والحاجة المحتملة لإجلاء جميع سكان سوينوغسي".



واستخدمت القنابل الطويلة من قبل القوات البريطانية في حزيران/ يونيو 1944 لتدمير الهياكل الصلبة بشكل خاص.



وكانت المنطقة آنذاك تحت السيطرة الألمانية، وقصفت بشدة.