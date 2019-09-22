المخابرات الإثيوبية تُعلن عن عمليات لإجهاض عدة هجمات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إثيوبيا، أمس السبت، أنها ألقت القبض على عدد لم تحدده من متشددي حركة الشباب الصومالية، وتنظيم الدولة، كانوا يخططون لشن هجمات على أهداف مختلفة في البلاد، من بينها فنادق.



وقال جهاز المخابرات الوطنية في بيان أذيع على محطة (فانا) الإذاعية التابعة للدولة: إن بعض من ألقي القبض عليهم، كانوا يقومون بأعمال مخابراتية، شملت تصوير الأهداف المحتملة.



وقال مسؤولون بالجهاز "كانت المجموعة.. تعد لمهاجمة فنادق واحتفالات دينية وأماكن تجمع وأماكن عامة في أديس أبابا".



وأضاف المسؤولون أن المخابرات الإثيوبية نسقت مع جيبوتي، المجاورة لاعتقال المشتبه بهم، وبينهم زعيمهم محمد عبد الله.



وشن المتشددون هجمات عدة على أهداف عسكرية ومدنية في الصومال، كما نفذت هجمات في الخارج شملت أيضاً كينيا.