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الجيش الليبي يَشُن هجوماً على مسلحين قرب طرابلس

الجيش الليبي يَشُن هجوماً على مسلحين قرب طرابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في وقت مبكر من صباح الأحد، بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية في هجوم كبير على مسلحين قرب طرابلس.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: "إن هجوماً كبيراً يُنفذ ضد مسلحين قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية، مطالباً السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات، وعن المواقع التي تتواجد بها الجماعات المسلحة"، بسحب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "وهناك قصف جوي بري على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس"، إضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع المسلحين قرب طرابلس".

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن في وقت سابق، أن قواته باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للجماعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس.

يذكر، أن الجيش الليبي، أطلق عملية عسكرية واسعة في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، لتحرير طرابلس من الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها.

وقبل إعلان الهجوم على طرابلس، أطلق الجيش الوطني هجوماً في منتصف كانون الثاني/ يناير "لتطهير الجنوب من الجماعات المسلحة".

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