شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يصل نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فجر اليوم الأحد، مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق الرئيس، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، والوزير مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكان الرئيس، قد اختتم أمس السبت، زيارة رسمية للنرويج استمرت ثلاثة أيام، والتقى خلالها كبار المسؤولين، وعلى رأسهم ولي العهد النرويجي، القائم بأعمال الملك هاكون ماغنوس، ورئيسة الوزراء ايرنا سولبرغ، ووزيرة الخارجية ايني اريكسون.

وثمن الرئيس خلال هذه اللقاءات، الدور الكبير الذي تقوم به النرويج في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لشعبنا الفلسطيني، إضافة إلى دورها المهم في تنسيق مساعدات الدول المانحة المقدمة لشعبنا.

كما زار الرئيس عباس، البرلمان النرويجي، والتقى رئيسته توني ويلهامسن تروين، ووضعها بصورة آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

والتقى الرئيس خلال الزيارة، بالسفراء العرب المعتمدين لدى النرويج، وكذلك رئيس الوزراء النرويجي السابق كايل ماجني بونديفيك، والعضو السابق في برلمان أوسلو أمير الشيخ، ورئيس حزب العمل النرويجي، وزير الخارجية السابق يونس ستوري، وسكرتير الحزب ومستشاره للشؤون السياسية أوفين وينسلاند، ورئيس بلدية أوسلو ريمون يوهانسن، وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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