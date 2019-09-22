مشاورات تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية تبدأ اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

يبدأ الرئيس الإسرائيلي، روبين ريفلين، مشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية؛ لتكليف شخص بتشكيل الحكومة، في ظل عدم إعلان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان عمن سيدعمه في توصية الشخص الذي سيكلف بهذا المنصب.



ويعتبر ليبرمان "بيضة القبان" لأي كتلة (اليمين أو الوسط) لتشكيل الائتلاف القادم، حيث يطالب ليبرمان بتشكيل حكومة وحدة بين اليمين واليسار كشرط لدخوله أي ائتلاف، بحسب ما جاء على موقع (عكا).



وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد أعلنت الليلة الماضية عن نية القائمة العربية المشتركة اتخاذ قرار تاريخي اليوم بإسقاط نتنياهو من الحلبة السياسية، ما يعني أن القرار سيكون بتوصية زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة.



مسؤولون إسرائيليون قالوا لصحيفة (هآرتس): "إذا حصل غانتس على أغلبية لتشكيل الحكومة فإن الرئيس الإسرائيلي سيكلفه أولاً بتشكيلها، في ظل الترويج لصفقة تمنع مقاضاة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو مقابل مغادرته الساحة السياسية".



وستبدأ جولة المشاورات في مقر الرئيس اليوم الأحد، عندما يصل ممثلو الفصائل إلى الرئيس روفين ريفلين للتوصية بمن سيشكل الحكومة المقبلة.



وقالت صحيفة (هآرتس): "إن قائمتي المشتركة، وإسرائيل بيتنا، لم تعلنا بعد دعمهما لغانتس ليكون رئيس الحكومة، وسيتم اتخاذ قرار التوصية في وقت لاحق اليوم.



ودُعي حزبا (الليكود) وأزرق أبيض للاجتماع مع "ريفلين" بحيث يمكن للرئيس أن يقرر ما يجب القيام به حتى قبل أن يكمل محادثاته مع الفصائل الأخرى.