فيديو قاسٍ لأب يُعنف رضيعته.. وغضب رواد التواصل يدفعه للخروج باعترافات مثيرة







رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، مقطع مصور لرجل يُعنف طفلته الرضيعه، عن طريق صفعها وضربها على أجزاء مختلفة من جسدها، في محاولة منه لتعليمها الوقوف.وأثار الفيديو المتداول، غضبًا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على مستوى الوطن العربي، لما يحمله من انتهاك صارخ لحقوق الأطفال، وضرب وحشي لطفلة رضيعة لإجبارها على الوقوف رغم عدم قدرتها الجسدية على ذلك، وهو ما ظهر بشكل جلي في الفيديو المتداول، مما دفعها للبكاء الشديد.وسُمع في الفيديو صوت الأب المُعنف لطفلته، مما دفع رواد مواقع التواصل لتخمين جنسيته وهي "أردنية"، وسط مطالبات لإلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.بعد ساعات من تناقل الفيديو، ظهر شخص ملتحي يدعى (محمد العطا) وأعلن أنه جار (يوسف) وهو الرجل الذي ظهر في المقطع المصور.وقال العطا: عندما شاهدت الفيديو تعرفت على الاخ يوسف وهو جاري ويسكن في نفس الحي وجئت مباشرة إلى منزله لأساله عن الأسباب.وأكد الأب المُعنف والذي يسكن في (الرياض) لجاره أن الحدث قديم، وقد استخدم في هذا التوقيت من قبل زوجته التي اختفت منذ اسبوعين وتركت أبنائها الأربعة له.ثم ظهر في الفيديو بنفسه وهو يحمل الطفلة التي تعرضت للضرب، ليؤكد مرة أخرى ان الحدث قديم، وأن زوجته تركته منذ فترة ونشرت المقطع لسبب كيدي لا يعرف الهدف منه.وأضاف: أنا اعتذر منكم واعتذر من النائب العام، ومن العالم كله الذي شاهد المشهد، الغرض كانت تعليم الفتاة المشي، وهي الأن تمشي لوحدها، وأنا أهتم بأربعة أطفال منذ اسبوعين، ولا يوجد بهم أي تعنيف.وأكمل " الموضوع قديم وتبت إلى الله، وكنت أمر بحالة نفسية، كنت أحاول أن ادفع البنت للمشي فقد كانت تخاف من وضع أقدامها على الأرض، اعتذر منك وارجوا السماح والدعاء لي بدل الدعاء علي".