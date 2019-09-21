حسام و سجى ابو غربية يحصدان مراكز متقدمة ببطولة السعد الدولية للفروسية
رام الله - دنيا الوطن
شارك الفارسان حسام وسجى ايوب ابو غربية من القدس في
بطولة السعد الدولية المقامه بالأردن الشقيق على ساحات نادي الجواد العربي على مدار يومين متتاليين.
حيث حصدت الفارسة سجى ابو غربية في اليوم الأول المركز 2 إرتفاع 90 سم، وحصل شقيقها الفارس حسام ابو غربية على المركز 10 إرتفاع 100سم.
وفي اليوم الثاني للبطولة حصلت الفارسة سجى أبو غربيه على المركز 4 على نفس الفئه بعد منافسة شديده وقوية، وحصل الفارس حسام أيوب ابو غربية على المركز 6 على إرتفاع ١٠٠سم بعد جوله خالية من الاخطاء.
يذكر ان عدد المشاركين في البطولة ١٤٠ فارس وفارسة من الاردن و فلسطين وسوريا والعراق واليمن والبحرين والسعودية و مصر واليابان وكندا والولايات المتحدة الامريكية.
شارك الفارسان حسام وسجى ايوب ابو غربية من القدس في
بطولة السعد الدولية المقامه بالأردن الشقيق على ساحات نادي الجواد العربي على مدار يومين متتاليين.
حيث حصدت الفارسة سجى ابو غربية في اليوم الأول المركز 2 إرتفاع 90 سم، وحصل شقيقها الفارس حسام ابو غربية على المركز 10 إرتفاع 100سم.
وفي اليوم الثاني للبطولة حصلت الفارسة سجى أبو غربيه على المركز 4 على نفس الفئه بعد منافسة شديده وقوية، وحصل الفارس حسام أيوب ابو غربية على المركز 6 على إرتفاع ١٠٠سم بعد جوله خالية من الاخطاء.
يذكر ان عدد المشاركين في البطولة ١٤٠ فارس وفارسة من الاردن و فلسطين وسوريا والعراق واليمن والبحرين والسعودية و مصر واليابان وكندا والولايات المتحدة الامريكية.
التعليقات