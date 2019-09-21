حسام و سجى ابو غربية يحصدان مراكز متقدمة ببطولة السعد الدولية للفروسية



حيث حصدت الفارسة سجى ابو غربية في اليوم الأول المركز 2 إرتفاع 90 سم، وحصل شقيقها الفارس حسام ابو غربية على المركز 10 إرتفاع 100سم.



وفي اليوم الثاني للبطولة حصلت الفارسة سجى أبو غربيه على المركز 4 على نفس الفئه بعد منافسة شديده وقوية، وحصل الفارس حسام أيوب ابو غربية على المركز 6 على إرتفاع ١٠٠سم بعد جوله خالية من الاخطاء.



يذكر ان عدد المشاركين في البطولة ١٤٠ فارس وفارسة من الاردن و فلسطين وسوريا والعراق واليمن والبحرين والسعودية و مصر واليابان وكندا والولايات المتحدة الامريكية.





















رام الله - دنيا الوطنشارك الفارسان حسام وسجى ايوب ابو غربية من القدس فيبطولة السعد الدولية المقامه بالأردن الشقيق على ساحات نادي الجواد العربي على مدار يومين متتاليين.