الجبهتان تطالبان بترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الجبهتان الشعبية والديمقراطية، بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة جميع التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني، من خلال انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية الذي نجم عنه أوضاعاً مأساوية على صعيد الوضع الداخلي، وغياب العمق الديمقراطي في العلاقات الوطنية والتعدي على الحريات العامة وسيادة نهج التفرد والاستقواء من قبل السلطة الفلسطينية المتنفذة بالضفة الغربية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة ، أو على صعيد غياب برنامج وطني مشترك لمواجهة مؤامرة صفقة القرن التي تهدد تصفية القضية الفلسطينية.



وحثت الجبهتان في بيان مشترك لهما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عقب عقدهما اجتماعا مشتركا، لبحث العديد من التطورات السياسية الهامة والمخاطر التي تهدد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني سواء بالقمع والعدوان المستمر والسافر من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي او ما يحاك من مؤامرات دولية كبيرة تقودها الادارة الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية وجوهرها قضية اللاجئين .



كما وجهت الجبهتان التحية للشعب الفلسطيني المقاوم الصامد في المخيمات الفلسطينية وتحديدا في لبنان وما يتعرض له شعبنا من سياسات ظالمة من قبل الحكومة اللبنانية والتي تهدف بالاساس لتهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج لبنان ، وفقا للمؤامرة الامريكية/ الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية في لبنان .



وفي السياق تمت الاشادة بمسيرات العودة الحاشدة والمستمرة والتي تبرهن على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية .. كما وجهت التحية لشعبنا بالقدس والذي يقف ببسالة امام اجراءات الاحتلال ويتصدى للسماسرة وتجار الارض ولكل شعبنا المقاوم الذي يتصدى للاجتياحات المستمرة وكان اخرها اجتياح مكاتب ومؤسسات ونقابات للديمقراطية والشعبية في رام الله .



كما ادانت الجبهتان الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد الفلسطينية نايفة كعابنة واعدامها بدم بارد على حاجز قلنديا فالمجدوالخلود للشهيدة كعابنة ولكل شهداء شعبنا.



وأكدت الجبهتان مساندتهما للحركة الأسيرة المناضلة والتي قدمت الشهيد تلو الشهيد واخرهم الشهيد بسام السايح أحد كوادر الحركة الأسيرة، مسلطين الضوء على خطورة الاوضاع التي يعيشها اسرانا بالسجون وضرورة اسنادهم في اضراباتهم ونضالاتهم ضد ممارسات مصلحة السجون النازية .



هذا وأكدت الجبهتان على أهمية مقاومة جيش الاحتلال، وتفعيل الإرادة الجماهيرية في مواجهة كل السياسات العدوانية، من خلال تفعيل النضال الميداني المشترك لفصائل العمل الوطني في كل المحافظات، واحياء وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الوطنية الهامة، كلجان التنسيق الفصائلي والفعاليات والمؤسسات الوطنية.



كما أكدت الجبهتان على ضرورة صياغة برنامج وطني يساهم في رفع وتيرة العمل الوطني والكفاحي، ليؤكد شعبنا تمسكه بحقوقه الوطنية، وأن سياسات جيش الاحتلال ومؤامراته لن تمر على شعبنا الصامد الذي يتحدى بطش الاحتلال والفقر والجوع.



في الوقت ذاته أكدت الجبهتان على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية كشعار ومنهج عمل ردا على سياسات التفرد والتهميش والتغييب، التي تمارسها القيادة المتنفذة في م ت ف، وتعزيز القيم الديمقراطية والعدالة والحرية.



وشددت الجبهتان على ضرورة استمرار اللقاءات وتوسيعها لبحث كل الشؤون الوطنية المتعلقة بمحافظة نابلس، وما تتعرض له من اعتداءات متواصله في القرى والبلدات وعلى المواطنين العزل وتكسير مركباتهم وبيوتهم واشجارهم ومصادرة مئات الدونمات من قبل عصابات المستوطنين مدعومين من جيش الاحتلال مما يستوجب تشكيل لجان حراسه وطنية وتفعيل القائمة منها وتجهيزها بكافة الوسائل الممكنه والاشراف المباشر عليها من قبل لجان التنسيق الفصائلي المنتشرة في عموم مواقع المحافظة وتشكيل وتنظيم لجان تطوعية لمساندة المزارعين في موسم قطف الزيتون وبالتحديد المناطق القريبه من المستوطنات، والعمل بشكل فوري وسريع لتفعيل اللجان الخاصه بالأسرى على مستوى المحافظة من خلال الاتفاق الوطني على برنامج فعاليات مساند لاسرانا الابطال داخل السجون.