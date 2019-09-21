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الحريري يبحث مع وزير المالية السعودي دعم اقتصاد لبنان

الحريري يبحث مع وزير المالية السعودي دعم اقتصاد لبنان
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم السبت، مع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، دعم اقتصاد لبنان والاستعدادات لعقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين.

وأفاد المكتب الصحفي للحريري، في بيان، بأن الحريري أجرى قبل ظهر اليوم اتصالا من مقر إقامته في باريس بالجدعان، موضحا أنه تم خلال المكالمة "تداول التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية السعودية"، وفق "رويترز".

وتطرقت المحادثات الهاتفية بين الطرفين، حسب البيان، إلى "مناقشة جدول الأعمال" للاجتماع والذي "يتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنوي توقيعها بين لبنان والمملكة"، إضافة إلى "السبل الآيلة لدعم الاقتصاد اللبناني".

ويواجه لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم، متاعب مالية مرتبطة بتباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال التي يحتاجها لتلبية الاحتياجات المالية للحكومة والاقتصاد المعتمد على الاستيراد، بينما يلقي النمو المنخفض على مدى سنوات بثقله أيضا.

والأربعاء الماضي، قال الجدعان إن الرياض تجري محادثات مع بيروت بشأن تقديم دعم مالي، وهو ما أدى لارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، مع استمرار الحريري، الذي يعتبر سياسيا مقربا من السعودية، محاولاته لحصد تأييد المملكة لإنعاش اقتصاد بلاده.

وقال مصدر لبناني مسؤول لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن العمل جار لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين لبنان والسعودية في أكتوبر المقبل.

وحصل لبنان على تعهدات بنحو 11 مليار دولار لتمويل برنامجه الاستثماري خلال مؤتمر سيدر بباريس العام الماضي، لكن حكومات أجنبية بينها الفرنسية، ترغب أولا في أن تمضي بيروت قدما في إتمام إصلاحات تأجلت طويلا وتهدف لوضع المالية العامة على مسار مستدام.

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