الأحد: الطقس غائم جزئياً إلى صاف والحرارة أعلى من المعدل بقليل

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-19 29-18 29-18 بيت لحم 28-19 29-18 29-18 رام الله والبيرة 26-18 27-17 27-17 طولكرم 30-23 31-22 31-22 نابلس 29-20 30-19 30-19 قلقيلية 30-23 31-22 31-22 جنين 31-22 32-21 32-21 سلفيت 28-19 29-18 29-18 طوباس 31-22 32-21 32-21 روابي 29-19 30-18 30-18 الخليل 27-18 28-17 28-17 غزه 29-24 30-23 30-23 أريحا 38-25 39-25 39-25 خانيونس 29-24 30-23 30-23 الأغوار الشمالية 36-23 37-23 37-23 رفح 30-23 31-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غداً الأحد غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 2019/09/23: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/09/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.