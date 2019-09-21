تضاعف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مؤخراً، النقاب عن زيادة في عدد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وذكرت الإذاعة، أنه وفي غضون عامين تضاعف تقريبا عدد حالات التحرش الجنسي والاغتصاب، في صفوف الجيش الإسرائيلي، بنسبه 20%.



وأضافت الإذاعة، أن الارتفاع بحالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقع ما بين السنوات 2016 و2018.



ووفقا للإذاعة، فتحت الشرطة العسكرية، خلال العام الماضي، 158 ملف تحقيق، في شكاوى مختلفة، بمجال المخالفات الجنسية بالجيش.