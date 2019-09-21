عاجل

  • وزيرة الصحة تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى

  • الكويت: التقاعس الدولي شجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها الصارخة وتحديها لإرادة المجتمع الدولي

عربي

مصر: حكم قضائي ببراءة سبعة عناصر في جماعة الإخوان المسلمين

مصر: حكم قضائي ببراءة سبعة عناصر في جماعة الإخوان المسلمين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، قرارا ببراءة 7 عناصر في جماعة الإخوان المسلمين في قضية اقتحام قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا في العام 2014، لعدم كفاية الأدلة.

وأيدت المحكمة قرار إيقاع عقوبة السجن المؤبد (25 عاما) بحق 31 متهما غيابيا من عناصر الإخوان المسلمين في تلك القضية، وفق "روسيا اليوم". 

كما حكمت على 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، مع انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما قبل صدور الحكم اليوم، في حين أحالت متهما آخر للنيابة العامة لإعادة محاكمته من جديد.

وتضمن قرار المحكمة اتهامات باقتحام قسم الشرطة وقطع الطرق ومقتل رقيب شرطة وتعطيل حركة المواصلات وتخريب منشآت عامة وفق أمر الإحالة الصادر مطلع مايو 2015.

أخبار ذات صلة

شاهد: ظهور نادر لوالدة الأمير الوليد بن طلال اللبنانية

شاهد: ظهور نادر لوالدة الأمير الوليد بن طلال اللبنانية

لبناني في اليونان متهم بإختطاف طائرة وإحتجاز رهائن

لبناني في اليونان متهم بإختطاف طائرة وإحتجاز رهائن

20 شخصاً يرغبون بالترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

20 شخصاً يرغبون بالترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

الحوثي يُهدد السعودية بضربات أكثر &#34;إيلاماً وأشد فتكاً&#34; ودُون خطوط حمراء

الحوثي يُهدد السعودية بضربات أكثر "إيلاماً وأشد فتكاً" ودُون خطوط حمراء

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

تحمل قنابل عنقودية.. الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة بريف القنيطرة

تحمل قنابل عنقودية.. الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة بريف القنيطرة

مسؤول عراقي: نحتاج 172 عاماً لإنهاء أحكام الإعدام بحق عناصر تنظيم الدولة

مسؤول عراقي: نحتاج 172 عاماً لإنهاء أحكام الإعدام بحق عناصر تنظيم الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

شؤون فلسطينية

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

الشيوخي يشيد بأداء الحكومة برئاسة اشتية

الشيوخي يشيد بأداء الحكومة برئاسة اشتية

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

لجنة دولية تجتمع بنيويورك لبحث تنفيذ مشاريع في غزة

لجنة دولية تجتمع بنيويورك لبحث تنفيذ مشاريع في غزة

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

وزارة النقل والمواصلات تُعلّق على قضية &#34;السيارات المشطوبة&#34;

وزارة النقل والمواصلات تُعلّق على قضية "السيارات المشطوبة"

منوعات

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر &#34;ديو غنائي&#34; مع محمد رمضان

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر "ديو غنائي" مع محمد رمضان

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ&#34;الصفر&#34; بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ"الصفر" بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

عربي

لبناني في اليونان متهم بإختطاف طائرة وإحتجاز رهائن

لبناني في اليونان متهم بإختطاف طائرة وإحتجاز رهائن

20 شخصاً يرغبون بالترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

20 شخصاً يرغبون بالترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط