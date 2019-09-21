مصر: حكم قضائي ببراءة سبعة عناصر في جماعة الإخوان المسلمين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، قرارا ببراءة 7 عناصر في جماعة الإخوان المسلمين في قضية اقتحام قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا في العام 2014، لعدم كفاية الأدلة.



وأيدت المحكمة قرار إيقاع عقوبة السجن المؤبد (25 عاما) بحق 31 متهما غيابيا من عناصر الإخوان المسلمين في تلك القضية، وفق "روسيا اليوم".



كما حكمت على 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، مع انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما قبل صدور الحكم اليوم، في حين أحالت متهما آخر للنيابة العامة لإعادة محاكمته من جديد.



وتضمن قرار المحكمة اتهامات باقتحام قسم الشرطة وقطع الطرق ومقتل رقيب شرطة وتعطيل حركة المواصلات وتخريب منشآت عامة وفق أمر الإحالة الصادر مطلع مايو 2015.