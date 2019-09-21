عاجل

  • الصحة: فصل"إسرائيل" للكهرباء يهدد حياة المرضى وسيؤثر على الأدوية والمطاعيم المحفوظة بالثلاجات

  • الهلال الأحمر: إصابة فلسطيني بجروح بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح بالخليل

دولي

أنباء عن "هجوم سيبراني ناجح" على منشآت نفط إيرانية

أنباء عن "هجوم سيبراني ناجح" على منشآت نفط إيرانية
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفت طهران، اليوم السبت، تعرض منشآتها النفطية، والبنى التحتية لهجوم (سيبراني) ناجح.

ونفى مركز (أفتا) التابع لرئاسة الجمهورية، في بيان، مزاعم وسائل إعلام، موضحاً أنه "لم تكن هناك هجمات إلكترونية ناجحة على المنشآت النفطية، وغيرها من البنى التحتية الحيوية في البلاد".

ودعا المركز جميع وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والصحف والناشطين الإلكترونيين إلى التأكد من دقة الأخبار عن طريق السلطات المختصة، قبل نشرها.

وتأتي هذه التقارير بعد يوم من إيعاز وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، بالاستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة، قد تتعرض لها المنشآت النفطية الإيرانية.

كما أعلنت وكالة أنباء الطاقة الإيرانية، أمس الجمعة، أنه تم الإعلان عن رفع حالة التأهب في المنشآت الاستراتيجية بجنوب إيران حتى المستوى البرتقالي العالي، كي تكون القوات والجهات المختصة مثل إدارة الأزمات والطوارئ على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ بشكل فوري.

أخبار ذات صلة

تضاعف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي

تضاعف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي

&#34;فضيحة&#34; سياسية جديدة تَهز البيت الأبيض

"فضيحة" سياسية جديدة تَهز البيت الأبيض

الرئيس التركي: مستعدون لعملية محتملة عند الحدود مع سوريا

الرئيس التركي: مستعدون لعملية محتملة عند الحدود مع سوريا

مسودة بيان: حزب (العمال) البريطاني يمكنه حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي

مسودة بيان: حزب (العمال) البريطاني يمكنه حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أردوغان: على مجلس الأمن ألا يقبل كل ما تتفوه به إسرائيل

أردوغان: على مجلس الأمن ألا يقبل كل ما تتفوه به إسرائيل

الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات من محتجي السترات الصفراء في باريس

الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات من محتجي السترات الصفراء في باريس

يستضيفه &#34;بن سلمان&#34;.. كوشنر يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي بالرياض

يستضيفه "بن سلمان".. كوشنر يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي بالرياض

غانتس يهزم نتنياهو بالنتائج النهائية لانتخابات الكنيست

غانتس يهزم نتنياهو بالنتائج النهائية لانتخابات الكنيست

التعليقات

الدنيا حكايات

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تُحذّر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يُهدد حياة المرضى

وزيرة الصحة تُحذّر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يُهدد حياة المرضى

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

الشيوخي يشيد بأداء الحكومة برئاسة اشتية

الشيوخي يشيد بأداء الحكومة برئاسة اشتية

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

لجنة دولية تجتمع بنيويورك لبحث تنفيذ مشاريع في غزة

لجنة دولية تجتمع بنيويورك لبحث تنفيذ مشاريع في غزة

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

منوعات

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر &#34;ديو غنائي&#34; مع محمد رمضان

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر "ديو غنائي" مع محمد رمضان

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ&#34;الصفر&#34; بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ"الصفر" بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

عربي

لبناني في اليونان متهم بإختطاف طائرة وإحتجاز رهائن

لبناني في اليونان متهم بإختطاف طائرة وإحتجاز رهائن

20 شخصاً يرغبون بالترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

20 شخصاً يرغبون بالترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط