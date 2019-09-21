شاهد: ظهور نادر لوالدة الأمير الوليد بن طلال اللبنانية

رام الله - دنيا الوطنانتشر مقطع فيديو لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح على مواقع التواصل الاجتماعي.ويظهر الوليد في الفيديو الذي نشرته صحيفة (المدينة) السعودية اليوم السبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مع والدته ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.وتزوجت منى الصلح من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.