الحوثي يُهدد السعودية بضربات أكثر "إيلاماً وأشد فتكاً" ودُون خطوط حمراء





ومن جانبه، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء، التابع للحوثيين، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات على السعودية، داعياً إياها إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.





ولم تصدر السعودية، أي رد حتى الآن على هذه المبادرة، مكتفية بتجديد اتهاماتها لإيران بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، بينما رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بهذا المقترح من الحوثيين.

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم جماعة (أنصار الله) اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة، ستتخلى عن استهداف السعودية، حال وقفها "العدوان" على اليمن.وأضاف في تصريحات نقلها موقع (روسيا اليوم): أنها ستكثف عملياتها؛ إذا استمرت هجمات التحالف العربي.وتابع: "سنشن حال استمرار العدوان ضربات أكثر إيلاماً وأشد فتكاً في عمق السعودية دون خطوط حمراء".