دولي

الرئيس التركي: مستعدون لعملية محتملة عند الحدود مع سوريا

الرئيس التركي: مستعدون لعملية محتملة عند الحدود مع سوريا
رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده مستعدة للتحرك على حدودها الجنوبية مع سوريا بعد أن حذر من أن تركيا قد تتخذ خطوات من جانب واحد إذا لم تقر الولايات المتحدة إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا هذا الشهر.

وقال للصحفيين في اسطنبول يوم السبت، قبل أن يغادر لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "اكتملت استعداداتنا على حدودنا".

وكرر أردوغان الاستياء من دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد وقال إن واشنطن تمدهم بالأسلحة.

وأضاف: "لا نرغب في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة... لكننا لا نستطيع أن نتجاهل الدعم الذي تمنحه لمنظمة إرهابية"، كما نقلت وكالة (رويترز).

وبدأت تركيا والولايات المتحدة في تنفيذ دوريات جوية وبرية في منطقة من الشريط الحدودي لكن أنقرة تقول إن واشنطن تتلكأ في إقامة منطقة آمنة كبيرة بما يكفي لطرد جماعات مسلحة كردية سورية من منطقة الحدود.

وأثار دعم الولايات المتحدة للقوات التي يقودها الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا غضب تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وتريد دفعها بعيدا عن منطقة حدودية تمتد أكثر من 400 كيلومتر.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب إنها ستنسحب لمسافة 14 كيلومترا في بعض المناطق. وتقول تركيا إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على أن المنطقة الآمنة ستكون بعمق 32 كيلومترا.

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