عاجل

  • الحوثي:سنشن حال استمرار العدوان ضربات أكثر إيلاما وأشد فتكا بعمق السعودية دون خطوط حمراء

عربي

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً
انفجار - كربلاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة يوم السبت، مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب مدينة كربلاء العراقية.

وكانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت يوم الجمعة، أن الانفجار الذي استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي بغداد أمس أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.

وقال متحدثان باسم الشرطة في منطقة الحادث: إن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة وانفجرت عند مدخل شمالي للمدينة مما تسبب في اشتعال النار بالمركبة، كما نقلت وكالة (رويترز).

أخبار ذات صلة

حكم قضائي في مصر ببراءة سبعة عناصر من جماعة &#34;الإخوان المسلمين&#34;

حكم قضائي في مصر ببراءة سبعة عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين"

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

تحمل قنابل عنقودية.. الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة بريف القنيطرة

تحمل قنابل عنقودية.. الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة بريف القنيطرة

مسؤول عراقي: نحتاج 172 عاماً لإنهاء أحكام الإعدام بحق عناصر تنظيم الدولة

مسؤول عراقي: نحتاج 172 عاماً لإنهاء أحكام الإعدام بحق عناصر تنظيم الدولة

جدل بالسودان بسبب مطالبة وقف العمل بـ &#34;الشريعة الإسلامية&#34;

جدل بالسودان بسبب مطالبة وقف العمل بـ "الشريعة الإسلامية"

خلافاً لوصيته.. جثمان بن علي يُواري الثرى بالمدينة المنورة

خلافاً لوصيته.. جثمان بن علي يُواري الثرى بالمدينة المنورة

السلطات السورية تُفكك طائرة مسيّرة أُسقطت بأجواء جبل الشيخ

السلطات السورية تُفكك طائرة مسيّرة أُسقطت بأجواء جبل الشيخ

شاهد: الإمارات تُعلق على أنباء مظاهرات ميدان التحرير بمصر

شاهد: الإمارات تُعلق على أنباء مظاهرات ميدان التحرير بمصر

التعليقات

الدنيا حكايات

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

شؤون فلسطينية

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

الشيوخي يشيد بأداء الحكومة برئاسة اشتية

الشيوخي يشيد بأداء الحكومة برئاسة اشتية

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

منوعات

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر &#34;ديو غنائي&#34; مع محمد رمضان

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر "ديو غنائي" مع محمد رمضان

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ&#34;الصفر&#34; بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ"الصفر" بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

عربي

حكم قضائي في مصر ببراءة سبعة عناصر من جماعة &#34;الإخوان المسلمين&#34;

حكم قضائي في مصر ببراءة سبعة عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين"

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

خلافاً لوصيته.. جثمان بن علي يُواري الثرى بالمدينة المنورة

خلافاً لوصيته.. جثمان بن علي يُواري الثرى بالمدينة المنورة