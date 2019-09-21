قرب كربلاء.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته تفجير حافلة أدى لمقتل 12 شخصاً

انفجار - كربلاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن تنظيم الدولة يوم السبت، مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب مدينة كربلاء العراقية.



وكانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت يوم الجمعة، أن الانفجار الذي استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي بغداد أمس أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.



وقال متحدثان باسم الشرطة في منطقة الحادث: إن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة وانفجرت عند مدخل شمالي للمدينة مما تسبب في اشتعال النار بالمركبة، كما نقلت وكالة (رويترز).