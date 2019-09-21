الاحتلال يُصيب شاباً ويُغلق محالاً تجارية في بلدة عزون شرق قلقيلية

أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية، عقب اقتحامها البلدة، وإغلاقها مصالح ومحال تجارية.



وأفاد الناشط الشبابي محمد رضوان، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها الشاب ناجي مفيد إسماعيل رضوان (25 عاماً)، بمنطقة البطن، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال الناشط حسن شبيطة: إن قوات الاحتلال، أغلقت المحال التجارية في الشارع الرئيسي الممتد من مدخل البلدة حتى مدرسة عزون الثانوية للذكور، كما منعت المواطنين من أداء صلاة المغرب في مسجد البلدة، واعتلت سطح الحاووز، ورفعت العلم الإسرائيلي عليه.



في السياق ذاته، يواصل الاحتلال إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة لليوم الثاني على التوالي، ما يدفع المواطنين إلى سلوك طرق التفافية أخرى، ويتسبب بإعاقتهم والصول لأعمالهم.