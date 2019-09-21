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شؤون فلسطينية

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين

أبو سيف: الحكومة مهتمة بالقطاع الثقافي وننوي تنظيم معرض دائم للكتاب بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الثقافة، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة تنوي تنظيم معرض دائم للكتاب في فلسطين، وإقامة عدة معارض وطنية للكتاب في مختلف محافظات الوطن، مشدداً على سعي الوزارة الدائم لتطوير استراتيجية وطنية في المحافظات المختلفة لتطوير العمل الثقافي بمختلف أشكاله، وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وزيادة الوعي الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح معرض الكتاب والوسائل التعليمية الحديثة الذي نظم تحت رعاية وزارة الثقافة، ضمن فعاليات مهرجان الخليل الأول 2019، في مجمع إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل، بحضور وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ونائب رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري ومساعد محافظ الخليل د. رفيق الجعبري ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل السيد عبده إدريس، ورئيس مجلس إدارة شركة انفينيتي للدعاية والطباعة نضال القواسمي ورئيس اتحاد الناشرين سامح دنديس، والراعي الماسي للمعرض شركة سليمان سنقرط الاستثمارية ممثلةً بمديرها سليمان سنقرط ، وعدد من الشخصيات الرسمية وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية والمشاركين في المعرض.

وقال أبو سيف: "نحن اليوم في مدينة الخليل مدينة الشهداء، المدينة التي كان لها دور كبير في حفظ القضية الوطنية الفلسطينية، نؤكد أن ثمة مأسسة في الكتاب وهي حفظ سيرة الوطن، فنحن نحتفل بالكتاب الذي يسجل حياة وأحلام وآمال وآلام
شعبنا، كما نتتطلع لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وشكر أبو سيف مؤسسات الخليل على هذه الجهود المُباركة في تنظيم المعرض المميز، مؤكداً أن الثقافة جزء من الموروث الحضاري والنضالي للشعب الفلسطيني، متحدثاً عن أهمية تطوير الوسائل التعليمية الحديثة من أجل مواكبة ما يستجد في عصرنا من اختراعات وإبداع ومن نتائج علمية معاصرة.

وأكد المتحدثون في الافتتاح أهمية تضافر الجهود لإحياء الثقافة من خلال تنظيم معارض علمية بشكل متواصل وعلى أعلى المستويات كهذا المعرض، وطرح أفكار ريادية من شأنها خلق حالة من الوعي بأهمية الكتاب والعلم والثقافة، مشيرين إلى أنّ
الثقافة جزء هام من حياتنا، ولا يمكن لشعب من الشعوب أن يتقدم في مجالاته الأخرى دون أن يكون له إرث ثقافي.

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