الشيوخي يشيد بأداء الحكومة برئاسة اشتية

أشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام

اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي اليوم السبت، على هامش مهرجان العنب في مدينة حلحول شمال الخليل، في حديثه لبعض الاذاعات المحلية، بأداء وبجهود وبرامج وقرارات وسياسات حكومة د. محمد اشتية، ووزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني لحماية المنتج المحلي والانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي.





وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية، أوضحت في وقت سابق اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، عن حقيقة صدور قرارات سابقة بوقف استيراد تسع سلع من الجانب الإسرائيلي.



وأكد وزير الزراعة رياض العطاري في تصريحات صحفية عدم صدور أي قرار جديد بخصوص السلع التسع المذكورة، لافتا إلى أن قرارات وزارة الزراعة الفلسطينية بخصوص السلع التسعة معمول بها منذ الفترة السابقة وهي قرارات مطبقة من قبل وزارة

الزراعة في الفترة الماضية .





وكانت وسائل إعلام محلية، قد ذكرت نقلا عن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي قوله إن هناك قرارات حكومية وقرارات لوزارت الزراعة الفلسطينية بوقف استيراد تسعة سلع زراعية من إسرائيل بشكل كامل ونهائي، وهي (البندورة والخيار والعنب والتمور وزيت الزيتون والدجاج اللاحم والحبش والبيض والعجول).



وشدد الوزير العطاري على هذه القرارات السابقة بانه يشمل عدم استيراد تلك المنتجات من إسرائيل أو الخارج بسبب وجود اكتفاء ذاتي.





ولفت الوزير رياض العطاري إلى قرار الحكومة الأخير بوقف استيراد العجول من الخارج، موضحا أنه يأتي ضمن سياستها للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.





وأضاف العطاري : "أي سلعة نستطيع أن نوفرها، لن نسمح باستيرادها من إسرائيل أو الخارج منوها إلى أن الحكومة تسعى ضمن خطتها "العناقيد الزراعية" لإحداث تنمية شاملة تؤدي لهذا الهدف في السنوات المقبلة.



وقد اوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام، اليوم السبت، والمتعلق بمنع وزارة الزراعة استيراد تسع سلع زراعية من السوق الاسرائيلي بشكل كامل إن قرارات منع استيراد السلع الزراعية التسعة تمت سابقاً، وهي قرارات معمول بها منذ فترة طويلة وهدفها حماية المنتج المحلي من الاغراق وتهدف الى تعزيز صمود المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم الزراعية داخل السوق المحلي.



واضاف الشيوخي إن القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة مؤخراً في جلستها بتاريخ 9-9-2019 هو قرار منع استيراد العجول من السوق الاسرائيلي، وقد أوعزت وزارة الزراعة للجهات المختصة بمتابعة القرار وتنفيذه.



واضاف لقد كان قرار وقف استيراد العجول قرار جريء صدر عن حكومة د. اشتية وفق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القاضية بفك الارتباط مع اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي .





وأكد الشيوخي عن وجود وفرة من السلع التسعة في الاسواق تكفي لعدة شهور وانه لن تتاثر الاسعار بالارتفاع نتيجة هذه القرارات .















رام الله - دنيا الوطن