شؤون فلسطينية

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا
وزير الاقتصاد الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وسفير جمهورية مصر عصام الدين عاشور لدى دولة فلسطين، وسفير أوكرانيا ميكولا ليشنكو، لدى دولة فلسطين، اليوم السبت، معرض فلسطين الغذائي الثاني على أرض "هيبرون اكسبو" لتنظيم المعارض والذي يستمر ثلاثة أيام بالشراكة مع نقابة اصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية.

وقال العسيلي: "لدنيا صناعة ومنتجات وطنية لديها قدرة تنافسية كبيرة وذات جودة عالية ونسعى وبالتعاون مع كافة الشركاء الى رفع حصة المنتجات الوطنية في السوق الفلسطيني من خلال مجموعة من الاجراءات الداعمة والمساندة لمنتجاتنا الوطنية".

وأشار إلى التوجه لعمقنا العربي لرفع حجم التبادل التجاري وزيادة صادرتنا الوطنية، ودعم جهود الحكومة في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً الى العمل على احلال المنتجات الوطنية والعربية وغيرها محل منتجات الاحتلال الاسرائيلي وهذا مسعى يحظى بأولوية في عمل ومباحثات وزارة الاقتصاد الوطني مع نظرائها الدوليين.

وقال العسيلي على هامش افتتاح المعرض الذي جرى بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص بمشاركة أكثر من 70 شركة محلية وعالمية،: إن استهلاك المنتجات الوطنية يعزز من فرص العمل والتشغيل و القدرة الإنتاجية للشركات والمصانع الوطنية وهذا ما نعمل عليه.

من ناحية أخرى شارك العسيلي في فعاليات معرض الكتاب والوسائل التعليمية الحديثة ضمن فعاليات مهرجان الخليل الأول 2019.

أخبار ذات صلة

أبو هلال: مشهد الانتخابات يعكس حالة انهيار المجتمع الإسرائيلي وقرب نهاية &#34;كيانهم&#34;

أبو هلال: مشهد الانتخابات يعكس حالة انهيار المجتمع الإسرائيلي وقرب نهاية "كيانهم"

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

وزير الاقتصاد يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة

وزير الاقتصاد يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة

لجنة دولية تجتمع بنيويورك لبحث تنفيذ مشاريع في غزة

لجنة دولية تجتمع بنيويورك لبحث تنفيذ مشاريع في غزة

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

لليوم الـ (12) تواليا.. (140) أسيراً يواصلون الإضراب

لليوم الـ (12) تواليا.. (140) أسيراً يواصلون الإضراب

التعليقات

الدنيا حكايات

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

شؤون فلسطينية

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

لليوم الـ (12) تواليا.. (140) أسيراً يواصلون الإضراب

لليوم الـ (12) تواليا.. (140) أسيراً يواصلون الإضراب

النقل والمواصلات تكشف عن خطتها لحل أزمة المرور بالمدن الرئيسية

النقل والمواصلات تكشف عن خطتها لحل أزمة المرور بالمدن الرئيسية

قيادي بالمبادرة الوطنية يدعو لتضافر الجهود الوطنية وتوحيدها لمواجهة المخططات التصفوية

قيادي بالمبادرة الوطنية يدعو لتضافر الجهود الوطنية وتوحيدها لمواجهة المخططات التصفوية

منوعات

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر &#34;ديو غنائي&#34; مع محمد رمضان

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر "ديو غنائي" مع محمد رمضان

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ&#34;الصفر&#34; بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ"الصفر" بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

عربي

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

السلطات السورية تُفكك طائرة مسيّرة أُسقطت بأجواء جبل الشيخ

السلطات السورية تُفكك طائرة مسيّرة أُسقطت بأجواء جبل الشيخ

شاهد: الإمارات تُعلق على أنباء مظاهرات ميدان التحرير بمصر

شاهد: الإمارات تُعلق على أنباء مظاهرات ميدان التحرير بمصر

إلقاء القبض على منفذ تفجير كربلاء بالعراق

إلقاء القبض على منفذ تفجير كربلاء بالعراق