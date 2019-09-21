العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

وزير الاقتصاد الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وسفير جمهورية مصر عصام الدين عاشور لدى دولة فلسطين، وسفير أوكرانيا ميكولا ليشنكو، لدى دولة فلسطين، اليوم السبت، معرض فلسطين الغذائي الثاني على أرض "هيبرون اكسبو" لتنظيم المعارض والذي يستمر ثلاثة أيام بالشراكة مع نقابة اصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية.



وقال العسيلي: "لدنيا صناعة ومنتجات وطنية لديها قدرة تنافسية كبيرة وذات جودة عالية ونسعى وبالتعاون مع كافة الشركاء الى رفع حصة المنتجات الوطنية في السوق الفلسطيني من خلال مجموعة من الاجراءات الداعمة والمساندة لمنتجاتنا الوطنية".



وأشار إلى التوجه لعمقنا العربي لرفع حجم التبادل التجاري وزيادة صادرتنا الوطنية، ودعم جهود الحكومة في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً الى العمل على احلال المنتجات الوطنية والعربية وغيرها محل منتجات الاحتلال الاسرائيلي وهذا مسعى يحظى بأولوية في عمل ومباحثات وزارة الاقتصاد الوطني مع نظرائها الدوليين.



وقال العسيلي على هامش افتتاح المعرض الذي جرى بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص بمشاركة أكثر من 70 شركة محلية وعالمية،: إن استهلاك المنتجات الوطنية يعزز من فرص العمل والتشغيل و القدرة الإنتاجية للشركات والمصانع الوطنية وهذا ما نعمل عليه.



من ناحية أخرى شارك العسيلي في فعاليات معرض الكتاب والوسائل التعليمية الحديثة ضمن فعاليات مهرجان الخليل الأول 2019.