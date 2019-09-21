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الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط
عادل الجبير
رام الله - دنيا الوطن
قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يوم السبت: إن بلاده ستتخذ الخطوات الملائمة للرد على الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لها إذا أثبت تحقيق سعودي مسؤولية إيران عن هذا الهجوم، كما هو متوقع.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي: أن التحقيقات ستبرهن على أن الهجمات التي وقعت في 14 أيلول/سبتمبر الجاري انطلقت من الشمال وأن إيران هي المسؤولة، فيما تنفي إيران هذا الاتهام.

كانت الرياض أعلنت أن التحقيق يظهر حتى الآن استخدام أسلحة إيرانية وأن الهجوم انطلق من الشمال.

وقال الجبير: إن الرياض تجري مشاورات مع حلفاء "لاتخاذ الخطوات اللازمة"، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأضاف: "أعتقد أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة أن يضع حدا للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية والتخريبية التي تهز أمن واستقرار المنطقة".

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