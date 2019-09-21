دولي

مسودة بيان: حزب (العمال) البريطاني يمكنه حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي

مسودة بيان: حزب (العمال) البريطاني يمكنه حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي
جيمي كوربين زعيم حزب العمال
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت مسودة بيان لحزب (العمال) البريطاني المعارض أنه سيتمكن في حال توليه قيادة الحكومة من التوصل إلى اتفاق "معقول" للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثة أشهر وإجراء استفتاء ثان على هذا الاتفاق أو البقاء في التكتل خلال ستة أشهر.

وقالت مسودة البيان : "بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المخزية التي يجريها المحافظون والأزمة البرلمانية سوف تتمكن أي حكومة بقيادة حزب (العمال) من حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة أو بأخرى خلال ستة أشهر من توليها السلطة".

ولم يطرح البيان بعد على المؤتمر السنوي للحزب المنعقد في مدينة برايتون الساحلية للموافقة عليه، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأضاف البيان أن حكومة حزب (العمال)، "ستتوصل مع الاتحاد الأوروبي لاتفاق معقول للخروج خلال ثلاثة أشهر وستطرحه على الشعب في استفتاء مع خيار البقاء في التكتل خلال ستة أشهر".

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