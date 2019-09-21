قناة إسرائيلية: (القائمة المشتركة) ستوصي باختيار غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن (القائمة العربية المشتركة)، برئاسة أيمن عودة، ستوصي للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين باختيار رئيس تحالف (أزرق أبيض)، بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت القناة اليوم السبت، أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماعات بين قادة الأحزاب التي تتحد تحت مظلة (القائمة المشتركة)، وبعد اجتماعات أخرى عقدت أيضاً مع ممثلي حزب (أزرق أبيض) برئاسة غانتس، كما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.
وأوضحت: أن حزب غانتس لن يقوض مثل هذه الخطوة من (القائمة المشتركة) حتى لو يتم الإعلان عن دعمهاً بشكل علني.
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن (القائمة العربية المشتركة)، برئاسة أيمن عودة، ستوصي للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين باختيار رئيس تحالف (أزرق أبيض)، بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت القناة اليوم السبت، أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماعات بين قادة الأحزاب التي تتحد تحت مظلة (القائمة المشتركة)، وبعد اجتماعات أخرى عقدت أيضاً مع ممثلي حزب (أزرق أبيض) برئاسة غانتس، كما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.
وأوضحت: أن حزب غانتس لن يقوض مثل هذه الخطوة من (القائمة المشتركة) حتى لو يتم الإعلان عن دعمهاً بشكل علني.
من جهتها، نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصادر في القائمة، أنها ستوصي بجانتس كرئيس للوزراء.
وقالت الصحيفة: إن أعضاء (القائمة العربية المشتركة) ناقشوا في اجتماع لهم في (كفر قاسم) التوصية بجانتس لبدء جهود تشكيل ائتلاف ينتهي بتشكيل حكومة.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو القائمة بالرئيس رؤفين ريفلين غداً في تمام الساعة 18:30 لإبلاغه بقرارهم، لكن أحمد الطيبي وعوفر كسيف قالوا إن القرار لم يتخذ بعد.
التعليقات