قناة إسرائيلية: (القائمة المشتركة) ستوصي باختيار غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة

من جهتها، نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصادر في القائمة، أنها ستوصي بجانتس كرئيس للوزراء.





وقالت الصحيفة: إن أعضاء (القائمة العربية المشتركة) ناقشوا في اجتماع لهم في (كفر قاسم) التوصية بجانتس لبدء جهود تشكيل ائتلاف ينتهي بتشكيل حكومة.



