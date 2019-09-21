دولي

قناة إسرائيلية: (القائمة المشتركة) ستوصي باختيار غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة

قناة إسرائيلية: (القائمة المشتركة) ستوصي باختيار غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة
القائمة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن (القائمة العربية المشتركة)، برئاسة أيمن عودة، ستوصي للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين باختيار رئيس تحالف (أزرق أبيض)، بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت القناة اليوم السبت، أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماعات بين قادة الأحزاب التي تتحد تحت مظلة (القائمة المشتركة)، وبعد اجتماعات أخرى عقدت أيضاً مع ممثلي حزب (أزرق أبيض)  برئاسة غانتس، كما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأوضحت: أن حزب غانتس لن يقوض مثل هذه الخطوة من (القائمة المشتركة) حتى لو يتم الإعلان عن دعمهاً بشكل علني.

من جهتها، نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصادر في القائمة، أنها ستوصي بجانتس كرئيس للوزراء.

وقالت الصحيفة: إن أعضاء (القائمة العربية المشتركة) ناقشوا في اجتماع لهم في (كفر قاسم) التوصية بجانتس لبدء جهود تشكيل ائتلاف ينتهي بتشكيل حكومة.

ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو القائمة بالرئيس رؤفين ريفلين غداً في تمام الساعة 18:30 لإبلاغه بقرارهم، لكن أحمد الطيبي وعوفر كسيف قالوا إن القرار لم يتخذ بعد.

أخبار ذات صلة

مسودة بيان: حزب (العمال) البريطاني يمكنه حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي

مسودة بيان: حزب (العمال) البريطاني يمكنه حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أردوغان: على مجلس الأمن ألا يقبل كل ما تتفوه به إسرائيل

أردوغان: على مجلس الأمن ألا يقبل كل ما تتفوه به إسرائيل

الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات من محتجي السترات الصفراء في باريس

الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات من محتجي السترات الصفراء في باريس

يستضيفه &#34;بن سلمان&#34;.. كوشنر يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي بالرياض

يستضيفه "بن سلمان".. كوشنر يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي بالرياض

غانتس يهزم نتنياهو بالنتائج النهائية لانتخابات الكنيست

غانتس يهزم نتنياهو بالنتائج النهائية لانتخابات الكنيست

وزير أمريكي سابق: نتنياهو خدع ترامب بمعلومات مغلوطة

وزير أمريكي سابق: نتنياهو خدع ترامب بمعلومات مغلوطة

وزير خارجية إيران: العقوبات الجديدة تستهدف قدرتنا بالحصول على الغذاء والدواء

وزير خارجية إيران: العقوبات الجديدة تستهدف قدرتنا بالحصول على الغذاء والدواء

أندرسن جلوبال توسّع امتدادها في لندن

أندرسن جلوبال توسّع امتدادها في لندن

التعليقات

الدنيا حكايات

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

إعلانات الداعيين العريفي وعمرو خالد

شؤون فلسطينية

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

العسيلي: رفع حصة المنتجات الوطنية أولوية في تطوير اقتصادنا

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

شركة (ساتكو) تَرُدُّ على تحقيق استقصائي حول عدادات الدفع المسبق للكهرباء بغزة

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

لليوم الـ (12) تواليا.. (140) أسيراً يواصلون الإضراب

لليوم الـ (12) تواليا.. (140) أسيراً يواصلون الإضراب

النقل والمواصلات تكشف عن خطتها لحل أزمة المرور بالمدن الرئيسية

النقل والمواصلات تكشف عن خطتها لحل أزمة المرور بالمدن الرئيسية

قيادي بالمبادرة الوطنية يدعو لتضافر الجهود الوطنية وتوحيدها لمواجهة المخططات التصفوية

قيادي بالمبادرة الوطنية يدعو لتضافر الجهود الوطنية وتوحيدها لمواجهة المخططات التصفوية

منوعات

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر &#34;ديو غنائي&#34; مع محمد رمضان

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر "ديو غنائي" مع محمد رمضان

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ&#34;الصفر&#34; بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ"الصفر" بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

عربي

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران بهجمات على منشأتي النفط

السلطات السورية تُفكك طائرة مسيّرة أُسقطت بأجواء جبل الشيخ

السلطات السورية تُفكك طائرة مسيّرة أُسقطت بأجواء جبل الشيخ

شاهد: الإمارات تُعلق على أنباء مظاهرات ميدان التحرير بمصر

شاهد: الإمارات تُعلق على أنباء مظاهرات ميدان التحرير بمصر

إلقاء القبض على منفذ تفجير كربلاء بالعراق

إلقاء القبض على منفذ تفجير كربلاء بالعراق