شؤون فلسطينية

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس

حالات اختناق لستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال شرق القدس
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة مواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيزرية شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيزرية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين بشكل مباشر، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر: أن طواقهما تعاملت مع ست إصابات بعد استهدافها بقنابل الغاز على مقربة من مقبرة البلدة، جرى نقل إحداها إلى مركز الطوارئ.

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