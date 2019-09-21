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تحمل قنابل عنقودية.. الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة بريف القنيطرة

تحمل قنابل عنقودية.. الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة بريف القنيطرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا)، بأن القوات السورية، تمكنت اليوم السبت، من تفكيك طائرة مسيرة بعد إسقاطها والسيطرة عليها في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مصدر ميداني لوكالة (سانا)، بأن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة، تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها.

وأوضح المصدر أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها، تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.

وتصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع في مناطق مختلفة بسورية والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات المسلحة في محاولة لرفع معنوياتها المنهارة أمام تقدم الجيش.

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