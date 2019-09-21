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مسؤول عراقي: نحتاج 172 عاماً لإنهاء أحكام الإعدام بحق عناصر تنظيم الدولة

مسؤول عراقي: نحتاج 172 عاماً لإنهاء أحكام الإعدام بحق عناصر تنظيم الدولة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، السبت، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من تنظيم الدولة.

وقال الزاملي، في بيان صحفي: إن "العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية فقط (10973)، بينهم (6373) من المحكومين بالإعدام، منهم (176) من العرب والأجانب"، مبيناً أن "ما يُثير الانتباه ويدعو إلى الاستغراب أن الذين تم تنفيذ الحكم فيهم لعام 2018 هم (37) محكوماً فقط، ولم يتم تنفيذ أي حكم إعدام خلال عام 2019".

وأضاف: "لو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام والبالغ عددهم (6373) وحسب ما يتم تنفيذه حاليا سنويا من أحكام الإعدام فسنحتاج إلى (172) عاما لتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء الإرهابين"، وفق تعبيره.

وتساءل الزاملي: "إذا لم تُنفذ أحكام الإعدام فما جدوى المحاكم والقضاء وجهد المؤسسة الأمنية والعسكرية التي بذلت الكثير من اجل إلقاء القبض عليهم؟"، مشيراً إلى أن "الأموال التي تصرف عليهم في السجون وللغذاء والدواء فقط، بلغت بحدود (100) ألف دولار يومياً يعني ثلاثة ملايين دولار شهرياً، وهذا يكلف (36) مليون دولار سنوياً".

وأشار إلى أن "العراق استلم السجون من الأمريكان في عام 2011، أي خلال السنوات التسع الماضية تم صرف (324) مليون دولار، دون حساب صرفيات لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفي وزارة العدل، والماء والكهرباء".

وتابع الزاملي: "كم مجمعاً سكنياً ممكن أن نبني بهذه المبالغ للفقراء، وكم مدرسة يمكن أن نبني، أو كم سنوفر من علاج للمرضى، لكن كل هذه الأموال تذهب بجيوب المفسدين والسراق المتعهدين من اقتصاديات الأحزاب الفاسدة التي تبذل كل ما تملك من علاقات حزبية وعلاقات مالية وسياسية من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام".

وطالب رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم المصادق على أحكامهم من قبل القضاء العراقي، بدون أي عذر أو تأخير، والأخذ بنظر الاعتبار التخطيط المستمر والعمل الدؤوب من تنظيم الدولة من أجل تهريبهم من هذه السجون".

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