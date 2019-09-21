شؤون فلسطينية

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  

المئات في العيزرية يُشيعون جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي  
الطفل نسيم أبو رومي  
رام الله - دنيا الوطن
شارك المئات من أهالي بلدة العيزرية ظهر اليوم في تشييع الشهيد الطفل نسيم أبو رومي (14 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وألقى الأهالي والمشاركون في التشييع نظرة الوداع على الشهيد، لينطلق بعدها موكب التشييع داخل شوارع البلدة.

وطالب المشاركون في التشييع بالانتقام للطفل الشهيد، وكافة شهداء فلسطين، حيث أكدوا خلال هتافاتهم أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن المحتل سيدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا.

وكانت سلطات الاحتلال، قد احتجزت جثمان الطفل أبو رومي منذ ذلك التاريخ، إلى أن سلمته أمس الجمعة لعائلته.

يذكر أن الطفل أبو رومي، استشهد منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بدعوى تنفيذه عملية طعن.

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