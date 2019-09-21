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خلافاً لوصيته.. جثمان بن علي يُواري الثرى بالمدينة المنورة

خلافاً لوصيته.. جثمان بن علي يُواري الثرى بالمدينة المنورة
زين العابدين بن علي
رام الله - دنيا الوطن
قالت (روسيا اليوم)، إن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، سيواري الثرى اليوم السبت، بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة بالسعودية.

هذا وأعرب مغني الراب، كادوريم، صهر بن علي، على صفحته فى (فيسبوك)، عبارات الشكر للمملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي على مؤازرتهم للعائلة.

وأوضح أن السعودية "ستنظم جنازة مهيبة" لزين العابدين بن علي، قائلاً: "نحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين، حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم".

يذكر، أن بن علي فارق الحياة يوم الخميس الماضي في السعودية بعد صراع مع المرض، حيث لجأ إلى السعودية في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، إثر ثورة في بلاده ضد حكمه، استمرت شهراً، وأدت إلى مقتل أكثر 300 شخص.

والتزم بن علي الصمت منذ مغادرته البلاد، فيما بدأ القضاء التونسي محاكمته غيابياً في عدد من القضايا، منها تهريب الأموال ومقتل المتظاهرين، وكذلك تعذيب المعارضين في السجون أثناء حكمه.

يذكر، أن محامي بن علي، أكد أنه أوصى بدفنه في مكة المكرمة، حيث إن دفن جثمانه بالمدينة المنورة، يأتي خلافاً لوصيته. 

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