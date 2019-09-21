شؤون فلسطينية

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو

الديمقراطية: خطاب وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن دعوة صريحة لإحياء أوسلو
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما جاء في خطاب وزير خارجية السلطة الفلسطينية، أمام مجلس الأمن، من عرض لاستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال، بأنه تجاوز مكشوف وفظ لقرارات الشرعية الفلسطينية، متمثلة بقرارات
المجلس الوطني (أعلى سلطة في م. ت. ف) في دورته الـ 23، وتأكيد بالمقابل على أن السلطة الفلسطينية وقيادتها مازالت تراوح في مكانها تحت سقف أوسلو البائس والفاسد.

وأضافت الجبهة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مناورة وزير خارجية السلطة الفلسطينية في الحديث عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لم تنجح في تغطية انزلاقه مرة أخرى للدعوة إلى ما يسمى "حل قضايا الوضع الدائم"، و"خارطة الطريق"، و"مرجعيات مدريد"، وهي كلها تجارب فاشلة، مضى عليها أكثر من ربع قرن، في إطار اتفاق أوسلو، لم تورث شعبنا سوى الكوارث والنكبات، بما في ذلك كارثة تغول الاستعمار الاستيطاني، وتهويد القدس، ومشاريع "إسرائيل الكبرى"، وقيود التنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية المذلة لدولة الاحتلال.

وقالت الجبهة، إن الدعوة للعودة إلى سياسات فاشلة، تشكل خروجاً عن الإجماع الوطني، ممثلة في قرارات المجلس الوطني، ما يدعو للتساؤل عن مدى جدية السلطة الفلسطينية في الخروج من أوسلو، ومدى جدية قرار وقف العمل بالإتفاقيات الموقعة، ومدى جدية تشكيل لجنة معنية بوضع الخطط والآليات لذلك، ما دامت الاستراتيجية السياسية للضفة الفلسطينية وقيادتها ما زالت هي نفسها رؤية 20 شباط/ فبراير2018، القائمة على الإستفراد والتفرد بالقرار، وتهميش المؤسسات الوطنية، وتعريض الوحدة الوطنية والائتلاف والشراكة الوطنية لتشققات ومخاطر كبرى، تنعكس على قدرة شعبنا على الصمود والثبات في مواجهة صفقة ترامب- نتنياهو، ومخرجات ورشة البحرين.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى الإقلاع عن التلاعب بالمصير الوطني، وعن سياسة التجارب الفاشلة، وحسم الموقف، والخروج من دائرة التردد والمماطلة والرهانات الفاشلة، واحترام قرارات الشرعية الوطنية الفلسطينية، شرعية المجلس الوطني والمجلس المركزي، الملزمة لكل القوى والمؤسسات بما فيها السلطة الفلسطينية وقيادتها.

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