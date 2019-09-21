الكشف عن خطة وزارة المواصلات لحل أزمة المرور في المدن الرئيسية بالضفة

وفيما يتعلق بتطوير قطاع مدارس السياقة، قال حمدان: إن قراراً صدر من وزير النقل والمواصلات بضرورة إجراء امتحانات السياقة النهائية مسجلة بالصوت والصورة، لزيادة حالة الشفافية في منح الرخصة للمتقدم، والتأكد أو للاطلاع على أي شكوى تقدم ضد الممتِحنين، مشيراً إلى أن تركيب الكاميرات سيكون إلزامياً لجميع مدارس السياقة.





وبيّن حمدان، أن الوزارة تتجه حالياً إلى تقليل التدخل البشري في المعاملات الخاصة بترخيص المركبات ومنح الرخص، ودفع المخالفات، والرسوم وغيرها.



ودعا حمدان كافة المواطنين الذي يستعملون المركبات العومية خاصة، وتواجهم أي مشكلة فيما يتعلق بالمركبة أو سائقها الاتصال بالرقم 150 والذي خصصته الوزارة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات أو عبر صفحة الوزارة الإلكترونية.

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم وزارة المواصلات، محمد حمدان عن خطة مشتركة مع الجهات الشريكة من بلديات ومحافظات ونقابات لحل أزمة المرور داخل مراكز المدن، وخاصة في مدن رام الله والبيرة والخليل ونابلس.وقال حمدان في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن وزارة النقل والمواصلات ستسمح بترخيص سيارات عمومي حمولة سبعة ركاب للخطوط الداخلية في مراكز المدن، بالإضافة إلى توسيع بعض خطوط النقل؛ لتصل إلى مناطق جديد مثل بطن الهوى في رام الله وطلعة ملحيس في بيت وزن بمدينة نابلس.وأشار إلى أن موضوع التحويل من تكسي أربعة ركاب إلى سبعة سيكون في البداية اختيارياً على أن يتم في المستقبل وقف الترخيص للمركبات التي تستوعب أربعة ركاب.وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، أنه في إطار تخفيف الأزمات داخل المدن، سيتم تحديد أماكن معينة لتدريب السياقة، لافتاً إلى أن بلدية نابلس، منحت وزارة المواصلات قطعة أرض لتخصيصها ساحة لتدريب السائقين، وستكون جاهزةخلال الشهر القادم، وذلك بهدف تخفيف الأزمة التي تعاني منها المدينة.