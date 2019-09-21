الحسيني يُحذّر من مغبة مصادرة الاحتلال لأراضي جبل المنطار ببادية القدس

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني

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رام الله - دنيا الوطن

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، من مغبة مصادرة سلطات الاحتلال لأراضي جبل المنطار في بادية القدس شرق القدس، كونها تشكل جزءاً مهماً من البوابة الشرقية للمدينة.



وأضاف الحسيني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): أن هذه المخططات، تندرج تحت عنوان معركة القدس الكبرى، التي يرمي الاحتلال من ورائها لإقامة بؤر استيطانية، مشيراً إلى بدء التحرك قانونياً على مستوى المحاكم الدولية؛ لفضح جرائم الاحتلال، وإنقاذ جبل المنطار.