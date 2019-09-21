دولي

يستضيفه "بن سلمان".. كوشنر يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي بالرياض

يستضيفه "بن سلمان".. كوشنر يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي بالرياض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جيرد كوشنير
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، يوم الجمعة، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي سنوي في الرياض، يستضيفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن المحتمل، أن يحضر كوشنر، مبادرة الاستثمار المستقبلي، المعروفة باسم "دافوس الصحراء"، المقرر عقدها في الفترة الممتدة بين 23 و25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع قوله: إن "كوشنر لم يؤكد بعد حضوره رسميًا، وسط توقعات بحضوره باعتباره أحد أعضاء الوفد الأمريكي"، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وقاطع الحدث العديد من قادة الأعمال والشخصيات السياسية العام الماضي، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، من بين العديد من الشخصيات البارزة، الذين انسحبوا من المنتدى آنذاك.

وقتل خاشقجي، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

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