شؤون فلسطينية

أبو الرب: الأوقاف وضعت خطة لتزويد المساجد ومؤسساتها بالطاقة الشمسية

أبو الرب: الأوقاف وضعت خطة لتزويد المساجد ومؤسساتها بالطاقة الشمسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أنه
بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، تم البدء بوضع خطة مدروسة من أجل ربط أكبر عدد من المساجد والمؤسسات التابعة للوزارة بالطاقة الشمسية البدلية، واستغلال أسطح المساجد لهذا الخصوص.

وقال أبو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه حتى اليوم، تم تزويد أكثر من ٥٠ مسجداً بخلايا الطاقه الشمسية وكذلك بعض المؤسسات التابعة للوزارة ولجان الزكام ومؤسسات الأيتام.

وأكد أبو الرب أن هناك شراكة مع عدد من المؤسسات المحلية الداعمة لمثل هذه المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع والتي شملت معظم محافظات الوطن، وتركزت بشكل أساسي في محافظتي قلقيلية وطولكرم، وكذلك مشفى الرازي في جنين التابع
للجنة زكاة جنين المركزية.

وأوضح أبو الرب إلى أن هذا المشروع، سيسهم في التخفيف من أعباء وزارة الأوقاف في تسديد فواتير الكهرباء، إلى جانب تخزين الطاقة الفائضة عن حاجة المسجد، وبالتالي ‘مكانية توزيعها على سكان المنطقة أو البلدة للحد من انقطاع التيار الكهربائي.

ودعا أبو الرب لجان رعاية المساجد؛ للتركيز على إقامة وتمويل مثل هذه المشاريع لما لها من أهمية اقتصادية، مؤكداً أن الخطة الموضوعة، سيتم العمل على تنفيذها بحيث سيتم ربط عدد من المساجد والمنشآت الوقفية بشكل دوري، وسيتم التوجه إلى جهات شريكة من أجل المساعدة في ذلك.

وقال: إنه مع نهاية الشهر الجاري، سيتم عقد لقاءات مع مدراء الأوقاف من أجل الوقوف على ماهو مطلوب وإنجاز التنمية المطلوبة في مختلف جوانب العمل، وسبل تطوير المنظومة التي تحقق ترشيد النفقات.

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