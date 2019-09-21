مصنعُ أدويةٍ في سلوفينيا يقدّم جائزته السنوية للفلسطينية "إيمان حسين"



في مدينة نوفو ميستو في جمهورية سلوفينيا، تكلّلت جهود الشابة الفلسطينية السلوفينية إيمان محسن حسين (18 عاماً) في مجال الكيمياء بالنجاح، فقد فازت إيمان مع زميلتيها في إحدى مدارس المدينة السلوفينية بجائزةٍ مهمّة عن بحثٍ علميّ يتعلّق بالصابون وأمراض الجلد.



تقول إيمان لشبكة العودة الإخبارية "البحث الذي فزتُ فيه مع زميلتيّ في المدرسة يتعلّق بتأثير الصابون على الجلد، حيث قمنا بتحليل أنواعٍ عديدة من الصابون المنتشر في الأسواق، لنجد بعضها قد تسبّب بأذى للجلد.. تلك النتائج البحثية دفعتنا لتركيب أربعة أنواع مختلفة من الصابون، تتكوّن من زيت الخروع، ولكن بنسبة حموضة متفاوتة تتناسب مع كافة أنواع الجلد".



تلك النتائج البحثية وأنواع الصابون الأربعة التي قامت إيمان وزميلتيها بتركيبها، مكّنتهنّ من الفوز بالجائزة السنوية لمركز الأبحاث التابع لمصنع الأدوية (Krka) الأكبر في المدينة.



إيمان تلك الشابة المتفوّقة الشغوفة ذات الانتماء الذي لا ينضب لوطنها الأمّ فلسطين، تنتمي لعائلةٍ مميزة على الصعيد العلميّ، فهي ابنة طبيب العظام البروفيسور محسن حسين، صاحب أحد أهمّ مراكز الأبحاث العلميّة المختصّة بتجديد وإعادة إصلاح الأنسجة في جمهورية سلوفينيا، كما سجّل أخوها يعقوب الفوز بالجائزة الذهبية في مسابقة رياضياتٍ، نظّمتها وزارة التربية والتعليم السلوفينية على مستوى الجمهورية عام 2018 الماضي.





رام الله - دنيا الوطنمن الطبيعي، عندما تكون الفرص متاحةً أمامك أن تهُبّ لتغتنِمها، لتُثبت نفسك، وتقف أمامها واثقاً بأنّك ستكون يوماً من الناجحين في مجالاتهم التي يميلون إليها، ومن أصحاب الرسائل لأجل أوطانهم، صِغاراً كانوا أم كبار، قريبين أم يفصلهم عنها ألف بُعدٍ واحتلال.